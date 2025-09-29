استاندار یزد، جشن عاطفه‌ها را فرصتی برای ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، همدلی اجتماعی، توسعه عدالت آموزشی و یاری‌رسانی به دانش‌آموزان نیازمند دانست و بر نقش سازنده نوجوانان در آینده کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در مراسم جشن عاطفه‌ها در مدرسه شهید پاکنژاد یزد، افزود: امروز به بهانه جشن عاطفه‌ها و در آستانه بازگشایی مدارس، گرد هم آمده‌ایم تا به سهم خود، دستی بگیریم و دل‌هایی را شاد کنیم این کمک‌ها نه تنها حرکتی اخلاقی و انسانی است، بلکه گامی در مسیر تحقق عدالت آموزشی و ترویج روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی محسوب می‌شود.

وی افزود: این برنامه در حالی برگزار می‌شود که در هفته نخست مهرماه، هم‌زمان با هفته دفاع مقدس قرار داریم و یاد و خاطره همه شهدا به‌ویژه شهدای دانش‌آموز که با ایثار جان، از عزت و استقلال میهن اسلامی دفاع کردند را گرامی می‌داریم.

استاندار یزد با اشاره به آغاز سال تحصیلی، خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما آینده‌سازان این کشور هستید، از این فرصت استفاده کنید، مبادا وقت گران‌بهای خود را صرف فضای مجازی یا سرگرمی‌های ناسالم کنید، روزی خواهد رسید که برای فرصت‌های از دست‌رفته، حسرت خواهید خورد.

وی با اشاره به اهمیت علم‌آموزی و ظرفیت‌های درونی انسان خاطرنشان کرد: خداوند استعداد‌های بزرگی را در وجود انسان نهاده است. کافی‌ست که قدر خود را بدانید و از این توانمندی‌ها بهره ببرید، همان‌طور که حضرت علی (عل) فرمودند «هر ظرفی با آنچه در آن ریخته می‌شود پر می‌شود، جز ظرف دانش که هرچه بیشتر در آن بریزید، وسعت بیشتری می‌یابد.»

بابایی افزود: مدرسه، خانواده و خود دانش‌آموزان باید در کنار یکدیگر تلاش کنند تا افرادی فرهیخته، خودساخته و مؤمن تربیت شوند؛ مراقبت از افکار و رفتار، در مسیر رشد اخلاقی و تربیتی نقش حیاتی دارد و انحراف از مسیر درست، تدریجی است و گاهی بازگشت از آن دشوار یا ناممکن می‌شود.

استاندار یزد افزود: امروز اینجا هستیم تا با همدلی و مهربانی از داشته‌هایمان برای کسانی که کمتر دارند، ببخشیم؛ نه از سر منت، بلکه به عنوان یک وظیفه انسانی و الهی، همان‌طور که خداوند در قرآن می‌فرماید «ما برخی از شما را وسیله آزمون برخی دیگر قرار دادیم، دنیا میدان امتحان است و خوشا به حال کسانی که از این آزمون‌ها سربلند بیرون می‌آیند.»

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد هم در این مراسم، حمایت خیران و مردم را در تأمین لوازم‌التحریر و بسته‌های معیشتی برای دانش‌آموزان نیازمند مؤثر و ارزشمند خواند و بر اهمیت مسئولیت‌پذیری و توجه به علم‌آموزی تأکید کرد.

علی دهقان بهابادی گفت: مسئولیت‌پذیری، ادب و توجه شما به علم، یعنی آینده‌سازانی که می‌توانند کشور را بسازند.

وی از حمایت‌های خیران و شرکت‌های بزرگ در این زمینه قدردانی کرد و اظهار داشت: در چند روز گذشته بسته‌های معیشتی و لوازم‌التحریر متعددی بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع شده است، این کمک‌ها نه تنها از سوی نهاد‌های دولتی، بلکه از سوی خیرینی است که به صورت خاموش و بی‌ادعا در کنار آموزش و پرورش ایستاده‌اند.

دهقان بهابادی افزود: بازدید‌های میدانی ما از مدارس مختلف نشان می‌دهد که هنوز دانش‌آموزان بی‌بضاعتی وجود دارند که از حداقل امکانات نوشت‌افزار و معیشتی برخوردار نیستند و این موضوع جای نگرانی دارد.

وی با اشاره به کمک‌های خیران تصریح کرد: هفته گذشته بیش از ۲ هزار قلم لوازم‌التحریر و کفش توسط یک خیر به آموزش و پرورش اهدا و پیش از آغاز سال تحصیلی، حدود ۱۰ هزار بسته معیشتی و لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش یزد ضمن تأکید بر اینکه این کمک‌ها نمادین نیستند بلکه واقعیت‌هایی مهم و ارزشمندند، اظهار داشت: خوشبختانه مردم یزد و خیران همچنان نسبت به علم‌آموزی و مسئولیت اجتماعی خود احساس مسئولیت دارند که جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.

وی در پایان سخنان خود از دانش‌آموزان خواست که قدر این فرصت‌ها را بدانند و در مسیر علم و اخلاق گام بردارند.

در مراسم جشن عاطفه‌ها، زنگ جشن عاطفه‌ها نواخته شد و دانش آموزان و مسئولان کمک‌های خود را در صندوق انداختند.