مقامات ارشد عراقی درگذشت همسر آیتالله العظمی سیدعلی حسینی سیستانی را تسلیت گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق در پیامی درگذشت همسر آیتالله العظمی سیدعلی سیستانی را تسلیت گفت.
دفتر رسانهای نخستوزیر در بیانیهای اعلام کرد: با اندوه و غم عمیق و ایمان به اراده الهی، درگذشت بانوی علوی، همسر آیتالله العظمی سیدعلی حسینی سیستانی را به مردم عراق و جهان اسلام تسلیت میگوییم.
در ادامه این بیانیه آمده است: در این مناسبت دردناک، عمیقترین تسلیتهای خود را به این مرجع عالیقدر، دو فرزندشان، سیدمحمدرضا و سیدمحمدباقر، خانواده محترمشان و به خانواده آیتالله العظمی مجدد شیرازی تقدیم میکنیم و از خداوند متعال میخواهیم که آن مرحومه را به خاطر اعمال نیکش پاداش و او را در جوار رحمت و مغفرت خود جای دهد و به خانواده و بستگانش صبر و شکیبایی عطا کند.
عبداللطیف جمال رشید، رئیسجمهور عراق نیز درگذشت همسر آیتالله سیستانی را تسلیت گفت. رشید در بیانیهای اعلام کرد: با اندوه و غم عمیق، درگذشت همسر مرجع عالیقدر دینی، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی حسینی سیستانی را به سوگ مینشینیم.
محمود المشهدانی، رئیس پارلمان عراق نیز درگذشت همسر مرجع عالیقدر دینی، سیدعلی سیستانی، را تسلیت گفت. دفتر رسانهای رئیس مجلس در بیانیهای اعلام کرد: محمود المشهدانی، رئیس مجلس، با قلبی که به اراده و تقدیر الهی ایمان دارد، عمیقترین تسلیتها و همدردیهای صمیمانه خود را تقدیم میکند. درگذشت همسر مرجع عالی دینی، حضرت آیتالله سیدعلی حسینی سیستانی(دامت برکاته) را تسلیت میگوییم. از خداوند متعال میخواهیم که رحمت واسعه خود را بر آن مرحوم نازل کند، جایگاهی وسیع در بهشت به او عطا فرماید و او را در بهشت با صدیقین، شهدا و صالحین همنشین گرداند.
همچنین محسن المندلاوی، معاون اول رئیس پارلمان عراق درگذشت همسر مرجع عالی دینی عراق را به آیتالله العظمی سیدعلی حسینی سیستانی(دامت برکاته) و پسران ایشان تسلیت گفت.
مندلاوی در بیانیهای گفت: با قلبی که به اراده و تقدیر الهی ایمان دارد، مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را به مرجع عالی دینی، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی حسینی سیستانی(دامت برکاته) و پسران ایشان ابراز میکنیم. به خاندان محترم سیستانی، به تمام ملت شریف عراق و به تمام امت اسلامی درگذشت همسر گرامی ایشان را تسلیت میگویم.
ثابت محمد سعید العباسی، وزیر دفاع عراق، درگذشت همسر آیتالله العظمی سیدعلی سیستانی را تسلیت گفت. العباسی در بیانیهای عمیقترین تسلیتها و همدردیهای خود را به حضرت آیتالله العظمی سیستانی ابراز کرد.
فالح الفیاض، رئیس نیروهای حشد الشعبی نیز مراتب تسلیت خود را به مرجع عالی دینی ابراز کرد. الفیاض در بیانیهای اعلام کرد: با قلبی سرشار از ایمان و پذیرش اراده و تقدیر الهی، با اندوه و تأسف عمیق خبر درگذشت بانوی محترم علوی، همسر مرجع عالی دینی، آیتالله العظمی سیدعلی سیستانی را دریافت کردیم.
الفیاض افزود: در این مناسبت دردناک، عمیقترین تسلیتها و همدردیهای صمیمانه خود را به حضرت عالی مرجعیت عالی دینی، خانواده محترم ایشان و عزیزانشان در عراق و جهان اسلام تقدیم میکنیم و از خداوند متعال برای آن مرحوم طلب رحمت میکنیم.
از سوی دیگر، جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، درگذشت همسر آیت الله سیستانی را تسلیت گفت.
در متن تسلیت آمده است: درگذشت این بانوی محترم و برجسته، پس از عمری سرشار از تقوا و خدمت به دین را به مقام والای مرجع عالیقدر، حکیم و فاضل سید علی سیستانی صمیمانه تسلیت میگوییم.
وی افزود: ضمن تسلیت این فقدان بزرگ، از خداوند متعال مسئلت داریم که رحمت واسعه خود را بر آن مرحومه نازل فرماید و او را در رضوان جای دهد.
گفتنی است همسر مرجع عالیقدر شیعیان، حضرت آیتالله العظمی سیستانی، پس از تحمل دورهای بیماری، عصر دیروز یکشنبه، ۶ مهر در نجف اشرف دعوت حق را لبیک گفت.
شب گذشته دفتر آیتالله سیستانی در بیانیهای اعلام کرد: «بانو علویه بزرگوار، دختر آیتالله سید میرزا حسن، نوه آیتالله العظمی سید محمدحسن شیرازی (مجدد شیرازی) قدس سرهما، همسر مرجع عالیقدر آیتالله سید علی حسینی سیستانی در نجف اشرف به جوار رحمت الهی شتافت».
پیکر ایشان ساعت ۹ صبح امروز از مسجد شیخ طوسی در نجف اشرف تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.
همچنین مجلس فاتحه برای شادی روح آن مرحومه امروز و فردا پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد خضراء برگزار خواهد شد.