مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی از توسعه فیبر نوری برای پایداری سایتهای همراه اول در نقاط مشکل دار استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نشست تخصصی بررسی اجرای پروژه فیبر نوری و رفع اختلالات سایتهای همراه اول در نقاط مشکلدار استان آذربایجان غربی با حضور بهمن اسمعیلزاده مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی برگزار شد.
در این نشست که معاون ارتباطات سیار، مدیران و کارشناسان حوزههای انتقال، فیبر نوری و ارتباطات سیار مخابرات منطقه نیز حضور داشتند، گزارشی جامع از وضعیت قطعی و اختلالات ایجادشده در سایتهای همراه اول در شش ماهه اول سال ارائه و نقاط بحرانی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
بهمن اسمعیلزاده در این جلسه بر لزوم پایداری و ارتقای کیفیت شبکه همراه اول در سطح استان تاکید کرد و دستور اجرای عملیات توسعه فیبر نوری با روش خاکی سازی را صادر نمود.
گفتنی است این طرح بهعنوان راهکاری اساسی برای کاهش اختلالات و قطعیهای شبکه همراه اول در سطح استان تعریف شده است.
در پایان این نشست، کارشناسان و مدیران حاضر، راهکارها و پیشنهادات فنی لازم برای افزایش پایداری شبکه و کاهش قطعیها را ارائه کردند تا در قالب این طرح ویژه، اجرایی شود.