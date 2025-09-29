پخش زنده
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت:بر اثر برخورد ۲ خودروی پراید و شاهین در روبروی نهرسلطان در محور سهراهی خوردورق شادگان، هفت نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر یاسین افرا اظهار کرد: این حادثه شب گذشته به مرکز اورژانس ۱۱۵ اطلاع داده شد و بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.
وی با بیان جزئیات خبر افزود:در این سانحه پنج مرد در سنین ۸۳، ۶۲، ۵۰، ۳۸ ساله و یک پسر بچه ۶ ساله و یک زن ۳۷ ساله مصدوم شدند.
افرا گفت:مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، با آمبولانس به بیمارستان شهید معرفیزاده شادگان منتقل و یکی از مصدومان با وسیله شخصی به بیمارستان انتقال یافت.
وی با تاکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت:رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از بیاحتیاطی، میتواند از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری کند.