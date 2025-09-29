مدیر کل کمیته امداد لرستان از اهدای۳۷ هزار بسته نوشت افزار به دانش آموزان مددجوی استان خبر داد.

اهدای۳۷ هزار بسته نوشت افزار به دانش آموزان مددجوی لرستانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان جلال شیخ پور گفت:جشن عاطفه ها، همزمان با پویش تهیه ۳۷ هزار بسته نوشت افزار برای دانش آموزان خانواده های تحت حمایت کمیته امداد با شعار آینده ساز امروز ،در خرم آباد برگزار شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی لرستان افزود: ۳۷ هزار بسته نوشت افزار به ارزش ۲۲ میلیارد تومان تهیه و بین دانش آموزان مددجوی کمیته امداد استان اهداء شد.

وی همچنین از شناسایی یکهزار نخبه ی برتر از بین دانش آموزان مددجوی کمیته امداد در استان خبر داد.

در ادامه زنگ عاطفه ها همزمان با سراسر کشور در استان لرستان نواخته شد.











