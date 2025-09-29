مدیر کل کمیته امداد لرستان از اهدای۳۷ هزار بسته نوشت افزار به دانش آموزان مدد جوی استان خبر داد.

اهدای۳۷ هزار بسته نوشت افزار به دانش آموزان مدد جوی لرستانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان جلال شیخ پور گفت:جشن عاطفه ها، همزمان با پویش تهیه ۳۷ هزار بسته نوشت افزار برای دانش آموزان خانواده های تحت حمایت کمیته امداد با شعار آینده ساز امروز ،در خرم آباد برگزار شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان لرستان افزود: ۳۷ هزار بسته نوشت افزار به ارزش ۲۲ میلیارد تومان تهیه و بین دانش آموزان مدد جوی کمیته امداد استان اهدا شد.

وی بیان کرد:همچنین شناسایی یکهزار نخبه برتر از بین دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد حاصل راهبرد توانمندسازی این نهاد حمایتی در استان است.

در ادامه زنگ عاطفه ها همزمان با سراسر کشور در استان لرستان نواخته شد.