شهردار میبد: نیرو‌های آتش‌نشانی میبد در شش ماه نخست امسال یک‌هزار و ۶۰۰ مأموریت انجام داده‌اند که ۳۸ مورد آن مربوط به حریق منازل بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مجید بهارستانی در آیین بزرگداشت هفتم مهر، روز آتش‌نشان، افزود: نیرو‌های آتش‌نشانی این شهرستان در شش ماه نخست امسال یک‌هزار و ۶۰۰ مأموریت انجام داده‌اند که ۳۸ مورد آن مربوط به حریق منازل بوده است.

شهردار میبد گفت: شهرداری میبد در ۴۸ ماه گذشته بیش از ۷۰ میلیارد تومان برای نوسازی و خرید ماشین‌آلات آتش‌نشانی، تجهیزات امداد و نجات، بازسازی ایستگاه‌های شماره یک و دو، ساخت ایستگاه شماره چهار و بهره‌برداری از ایستگاه شماره سه در شهرک صنعتی جهان‌آباد هزینه کرده است.

وی اظهار کرد: تعداد نیرو‌های آتش‌نشانی شهرستان نیز از ۲۵ نفر به ۴۰ نفر افزایش یافته و این نیرو‌ها با گذراندن دوره‌های آموزشی، آمادگی خود را برای خدمت‌رسانی ارتقا داده‌اند.

شهردار میبد با اشاره به افزایش موارد حریق منازل خاطرنشان کرد: این موضوع زنگ خطری برای همه است و ضرورت دارد شهرداری‌ها، نظام مهندسی و شهروندان با رعایت اصول ایمنی در ساخت‌وساز و همچنین آموزش‌های پیشگیرانه، از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند.

در این مراسم، آتش‌نشانان شهرستان با برگزاری رژه موتوری در سطح شهر آمادگی خود را به نمایش گذاشتند و مسابقه دانش‌آموزی و برنامه‌های فرهنگی نیز در مجموعه تاریخی نارین‌قلعه اجرا شد.