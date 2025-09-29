پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: بنا بر دستورالعمل توانیر در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و نیروگاههای خورشیدی مشترکان خانگی دارای سامانه خورشیدی مجهز به اینورتر هیبریدی، میتوانند در زمان خاموشی شبکه، برق مورد نیاز خود را از طریق پنلهای خورشیدی و باتری ذخیرهسازی تأمین کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ طاهر کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ضمن اعلام این خبر عنوان کرد: با توجه به تاکیدات دولت و نیاز کشور بر گسترش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و تاثیر نیروگاههای خورشیدی بر کاهش ناترازی انرژی؛ نیروگاههای خورشیدی مقیاس کوچک برای مشترکین خانگی از مهمترین برنامههای توانیر و وزارت نیرو جهت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر میباشد که براساس دستورالعمل جدید توانیر برق مشترکین خانگی مجهز به سامانه خورشیدی حتی در زمان قطعی برق نیز خاموش نمیشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تشریح کرد: سامانههای خورشیدی دارای اینورتر هیبریدی با قابلیت ترکیب منابع انرژی خورشید، باتری و شبکه سراسری، به مشترکان خانگی این امکان را میدهند که علاوه بر صرفهجویی در مصرف برق، در شرایط اضطراری نیز بدون قطعی برق به فعالیتهای روزمره خود ادامه دهند.