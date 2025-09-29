نشست بررسی کیفیت شبکه ارتباطی استان ایلام با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان وزارتخانه و استاندار ایلام به میزبانی وزارت ارتباطات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس گزارش‌های ارائه شده در این نشست استام ایلام رتبه دهم پوشش اینترنت همراه در کشور را دارد و ۵۵۶ سایت فعال در استان ایلام برقرار است.

۲۷ شهر در استان ایلام وجود دارد که اجرای طرح ملی شبکه فیبر نوری را شرکت‌های وب به عهده گرفته است.

در این نشست استاندار ایلام از اقدامات جهادی وزارت ارتباطات و اپراتور‌ها در ایام اربعین قدردانی کرد.

آقای احمد کرمی با اشاره به برخی مشکلات ارتباطی استان گفت: در تونل کبیرکوه استان مشکل آنتن دهی وجود دارد و نقاط کور در جاده‌های مواصلاتی استان موجب شده است آنتن دهی و اینترنت شهروندان استان و همچنین مسافران و گردشگران با مشکل مواجه شود.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های گردشگری استان و مسیر عبور زایران حسینی درخواست داریم مرکز داده استان به عنوان پایگاه غرب کشور تجهیز شود.

در ادامه این نشست تعدادی از معاونان وزیر ارتباطات و مسیولان اپراتور‌های ارتباطی گزارشی از عملکرد خود در استان ارائه کردند.

جلسات برگزاری کیفیت شبکه استان‌ها دوشنبه‌ها به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌شود و غیر از جلسه امروز، کیفیت شبکه استان‌های چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی، بوشهر و خراسان رضوی بررسی شده است.