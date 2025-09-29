پخش زنده
رئیس اتاق بازرگانی اهواز بر ضرورت تقویت همکاریهای میان حاکمیت و بخش خصوصی در حوزه سرمایهگذاری تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری گفت: حمایت از کسبوکارهای محلی و رفع موانع اداری، کلید اصلی رونق اقتصادی استان خوزستان است و اتاق بازرگانی آماده است تا نقش پل ارتباطی را برای تحقق این هدف ایفا کند.
رییس اتاق بازرگانی اهواز در نشست هماندیشی با فرمانده قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با محوریت توجه به موضوعات سرمایهگذاری و تقویت بخش خصوصی برگزار شد، افزود: بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد، نیازمند حمایتهای ساختاری و تسهیلات عملی است تا بتواند از پتانسیلهای غنی خوزستان در زمینههای کشاورزی، صنایع وابسته و تولید بهرهبرداری کند.
وی با اشاره به چالشهای موجود در مسیر سرمایهگذاری، اظهار داشت: متاسفانه موانع بوروکراتیک و عدم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، باعث دلسردی سرمایهگذاران شده و این امر مهاجرت سرمایه به سایر استانها را تشدید میکند؛ بنابراین، ایجاد فضایی امن و حمایتی برای کسبوکارها، نه تنها به رشد اقتصادی استان کمک میکند، بلکه به تحقق اقتصاد مقاومتی و خودکفایی ملی نیز یاری میرساند.
عموری بر اهمیت برگزاری جشنوارههای تخصصی در حوزههای تولیدی و اقتصادی تاکید کرد و گفت: این رویدادها میتوانند فرصتهای شبکهسازی میان تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و نهادهای حمایتی را فراهم کنند و با تمرکز بر محصولات محلی مانند خرما و صنایع وابسته، بازارهای داخلی و صادراتی را گسترش دهند؛ اتاق بازرگانی آمادگی کامل برای همکاری در این زمینه را دارد تا از تجربیات قرارگاه در حوزه کشاورزی و تولید بهره ببرد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با قدردانی از اقدامات حمایتی قرارگاه کربلا در زمینههای مکانیزاسیون کشاورزی و توسعه صنایع کوچک، خاطرنشان کرد: این ابتکارات نمونهای موفق از همافزایی میان بخش عمومی و خصوصی است و میتواند الگویی برای سایر مناطق استان باشد؛ ما باید با تمرکز بر آموزش و تسهیل دسترسی به بازار، بهرهبرداران محلی را تشویق به ماندگاری و سرمایهگذاری کنیم.
وی در پایان پیشنهاد داد: تشکیل کارگروههای مشترک میان اتاق بازرگانی و قرارگاه برای نظارت بر اجرای تسهیلات سرمایهگذاری، ضروری است تا اطمینان حاصل شود که حمایتها به صورت عملی و سریع به دست تولیدکنندگان برسد و اقتصاد استان از رکود خارج شود.