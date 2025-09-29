مدیر توزیع برق شوشتر از اجرا و تکمیل طرح تبدیل سیم به کابل خودنگهدار در شبکه فشار ضعیف برق در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی حاجی‌پور با اشاره به اجرا و تکمیل طرح تبدیل سیم به کابل خودنگهدار در شبکه فشار ضعیف برق در شوشتر گفت: در قالب این طرح، بیش از ۸۰۰ متر از شبکه سیمی قدیمی به کابل خودنگهدار تبدیل شد.

وی افزود: این اقدام در راستای برنامه‌های توسعه‌ای و اصلاحی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان و افزایش پایداری شبکه صورت گرفته است.

حاجی پور با تأکید بر اهمیت این پروژه تصریح کرد: تقویت ولتاژ، بهبود ایمنی شهروندان، کاهش خاموشی‌های پراکنده و جلوگیری از سرقت تجهیزات شبکه از مهم‌ترین مزایای استفاده از کابل‌های خودنگهدار است.

مدیر توزیع برق شوشتر بیان داشت: تبدیل شبکه‌های سیمی به کابل خودنگهدار، علاوه بر ارتقای ضریب اطمینان شبکه، تأثیر مستقیم در کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و افزایش طول عمر تجهیزات دارد و یکی از اولویت‌های مهم مدیریت توزیع برق در شوشتر محسوب می‌شود.

گفتنی است؛ اجرای این‌گونه طرح‌ها، بخشی از برنامه جامع توسعه و بهینه‌سازی زیرساخت‌های برق در استان خوزستان است که با هدف ارائه خدمات پایدارتر و ایمن‌تر به شهروندان در حال پیگیری و اجراست.