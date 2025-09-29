به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛شهردار ارومیه در مراسم کلنگ‌زنی ایستگاه آتش‌نشانی جدید در خیابان البرز این شهر، از اهمیت این پروژه برای ارتقای ایمنی شهری و تسریع در عملیات امداد و نجات خبر داد و گفت: ایستگاه جدید آتش‌نشانی در خیابان البرز، به‌دلیل فاصله زیاد ایستگاه‌های موجود از این منطقه، که زمان پاسخگویی به حوادث را طولانی می‌کرد، احداث می‌شود.

آیدین رحمانی رضائیه اظهار کرد: این پروژه با همکاری مجموعه مدیریت شهری و سازمان آتش‌نشانی ارومیه آغاز شده است و ایستگاه جدید با زیربنای ۱۷۲۴ مترمربع، به یکی از ایستگاه‌های کلیدی و بزرگ شهر ارومیه تبدیل می‌شود.

وی هدف از احداث این ایستگاه را ارتقای سرعت پاسخگویی به حوادث و افزایش ایمنی شهروندان عنوان کرد و توضیح داد: پروژه در دو فاز اجرا می‌شود که فاز اول شامل خاک‌برداری، اجرای فونداسیون و ساخت اسکلت سازه است، پس از تکمیل این فاز، فاز دوم پروژه با تجهیز کامل ایستگاه به امکانات مورد نیاز آغاز می‌شود.

رحمانی رضائیه کل بودجه پیش‌بینی‌شده برای این پروژه را بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

شهردار ارومیه همچنین به مشکلات موجود در زمینه ماشین‌آلات آتش‌نشانی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، فرسودگی ماشین‌آلات آتش‌نشانی یکی از دغدغه‌های بزرگ ماست، تاکنون سه دستگاه آتش‌نشانی سنگین و سه دستگاه آتش‌نشانی سبک به ناوگان آتش‌نشانی شهر اضافه کرده‌ایم، همچنین، برنامه داریم که تا دو سال آینده، ۳۰ دستگاه آتش‌نشانی سنگین دیگر به مجموعه اضافه کنیم.

رحمانی رضائیه در ادامه گفت: آتش‌نشانان فداکار ارومیه که در شرایط سخت و دور از خانواده برای خدمت‌رسانی به مردم تلاش می‌کنند، در خط مقدم مقابله با حوادث هستند و زحمات آنها قابل تقدیر است. این عزیزان شبانه‌روز در تلاش‌اند تا امنیت و آرامش را برای شهروندان فراهم کنند.

وی افزود: با توجه به همکاری‌های بی‌وقفه مسئولان شهر و استان، از جمله اعضای محترم شورای اسلامی شهر ارومیه، فرماندار محترم و معاونت عمرانی استانداری، توانسته‌ایم این پروژه را به مرحله اجرایی برسانیم. امیدواریم که با ادامه همکاری و همدلی، بتوانیم خدمات بهتری به مردم عزیز ارومیه ارائه دهیم.

شهردار ارومیه در پایان گفت: اگرچه امیدواریم که هیچ‌گاه به طور جدی نیاز به عملیات آتش‌نشانی نباشد، اما باید آماده‌باشیم که در کمترین زمان ممکن به حوادث واکنش نشان دهیم. آمادگی آتش‌نشانان باید به حدی باشد که در صورت بروز هرگونه حادثه، به سرعت به محل حادثه برسند و خدمات امدادی را ارائه دهند.