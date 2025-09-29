رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه آیین کلنگ زنی ایستگاه آتش‌نشانی جدید در خیابان البرز این شهر را به‌عنوان یک اقدام مهم در راستای ارتقای ایمنی شهری و تسریع در خدمت‌رسانی به شهروندان، عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسین پناهی در آیین کلنگ زنی ایستگاه آتش‌نشانی جدید در منطقه البرز ارومیه اظهار کرد: این افتتاح در تقارن با هفته دفاع مقدس، نشان‌دهنده تلاش‌های بی‌وقفه و مقاومتی است که در عرصه‌های مختلف، چه در جبهه‌های دفاعی و چه در جبهه‌های مدیریت شهری، صورت می‌گیرد.

وی افزود: در طول تاریخ، کسانی که برای دفاع از ارزش‌های انقلاب و کشور جانفشانی کرده‌اند، همچون شهدای دفاع مقدس و ایثارگران آتش‌نشانی، همواره در خط مقدم بوده‌اند، این عزیزان با ایثارگری‌های خود به‌مانند سنگرسازان بی‌سنگر، جبهه‌ای از مقاومت و دفاع ایجاد کرده‌اند که امروز با افتتاح این ایستگاه، ادامه‌دهنده همان مسیر مقاومتی و فداکارانه هستند.

پناهی اذعان کرد: کلنگ زنی این ایستگاه، به‌ویژه در هفته دفاع مقدس، یادآور این است که در تمامی عرصه‌ها، از جمله مدیریت شهری و توسعه خدمات عمومی، مقاومتی جانانه و تلاش‌های مضاعفی در حال انجام است، همان‌طور که در دوران دفاع مقدس شهدای زیادی برای دفاع از سرزمین و ارزش‌ها جان فشاندند، امروز نیز آتش‌نشانان عزیز با جان‌فشانی‌های خود در تلاشند تا سلامت و ایمنی مردم را تضمین کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در ادامه به تلاش‌های تمامی نهاد‌های مرتبط برای تکمیل این پروژه اشاره کرد و گفت: این ایستگاه آتش‌نشانی با هدف تسریع در خدمت‌رسانی و ارتقای سرعت پاسخگویی به حوادث در این منطقه ساخته می‌شود. همزمان با توسعه شهری، این اقدامات به حفظ سلامت و امنیت مردم کمک خواهد کرد.

وی از شهردار ارومیه، اعضای شورای اسلامی شهر، رئیس سازمان آتش‌نشانی و تمامی کسانی که در این پروژه مشارکت داشته‌اند، تقدیر و تشکر کرد و افزود: از تلاش‌های شهردار محترم، اعضای شورای اسلامی، رئیس سازمان آتش‌نشانی و دیگر مسئولین که در راستای توسعه ایمنی شهری فعالیت می‌کنند، قدردانی می‌کنم. امیدوارم این پروژه‌ها بتواند به تسریع در خدمت‌رسانی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان عزیز کمک کند.

وی در پایان از حضور مسئولان و مقامات مختلف در این مراسم قدردانی و اظهار امیدواری کرد، همگان بتوانیم در راستای توسعه هرچه بیشتر و بهتر شهرمان گام برداریم.