برگزاری بیستمین کرسی تلاوت قرآن مساجد حاشیه مشهد
بیستمین کرسی تلاوت قرآن کریم مساجد حاشیه شهر مشهد در بخش رضویه شهرستان مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مسئول جامعه قاریان مساجد حاشیه شهر مشهد گفت: در این محفل که در حسینیه روستای سالارآباد رضویه برگزار شد، دانش آموزان و خانواده های، از تلاوت اساتید و قاریان ممتاز شیعه و اهل سنت بهرهمند شدند.
مجتبی گوهری افزود: در این محفل قرآنی به میزبانی جامعه قاریان مساجد حاشیه شهر مشهد، حافظ بین المللی «حامد علیزاده» آیاتی از مصحف شریف را تلاوت کردند.
وی مهمترین اهداف برپایی این محافل را آگاهی بخشی و تدبر در قرآن و بیان معارف قرآنی دانست و افزود: جامعه قرآنی مساجد حاشیه شهر مشهد بیش از ۷۰۰ نفر عضو دارد.