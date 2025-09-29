پخش زنده
استاندار آذربایجان غربی گفت: نوسازی ناوگان شهری، نه تنها در آتشنشانی، بلکه در تمامی دستگاهها و نهادهای خدماتی استان، یکی از اولویتهای اصلی ما است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رضا رحمانی در مراسم آغاز پروژه احداث ایستگاه آتشنشانی جدید در ارومیه اظهار کرد: در همین راستا، اخیراً ۱۱۲ دستگاه ماشینآلات سنگین به شهرداریها تأمین کردهایم و امیدواریم با پیگیریهای شهرداری ارومیه و اعضای محترم شورا، این روند ادامه یابد.
وی با اشاره به توسعه شهر ارومیه و پتانسیلهای موجود در استان، افزود: آذربایجان غربی ظرفیتهای بسیاری برای سرمایهگذاری و رونق تولید دارد. یکی از بزرگترین اولویتهای ما، نوسازی زیرساختها و جذب سرمایهگذاری است.
رحمانی تاکید کرد: سرمایهگذاران میتوانند با امنیت و بهرهوری بالا در استان فعالیت کنند و من خوشحالم که بهزودی شاهد تحقق پروژههای بزرگ از جمله بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی و هتلهای پنجستاره خواهیم بود.
استاندار آذربایجان غربی همچنین با تأکید بر لزوم حمایت از بخش خصوصی، بیان کرد: برای جذب سرمایهگذاریهای بزرگ، موانع موجود باید رفع شود. ما با دستگاههای نظارتی در ارتباط هستیم تا شرایط را برای ورود سرمایهگذاران تسهیل کنیم.
وی با اشاره به اینکه این استان نیاز به نوسازی اساسی دارد و سرمایهگذاری در پروژههای کلان میتواند به توسعه آن کمک کند، خاطرنشان کرد: ما باید از ظرفیتهای منطقه آزاد استفاده کنیم، زمان برای این کار محدود است و باید هرچه سریعتر اقدام کنیم.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در کنار این پروژهها، توجه به حملونقل عمومی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. ما به شهردار ارومیه تأکید کردهایم که در این زمینه فعالیتها تسریع شود.
وی افزود: ما در آذربایجان غربی بهویژه در ارومیه، در راستای نوسازی و سرمایهگذاری، باید گامهای بلندتری برداریم. امروز روزی است که نباید هیچ فرصتی را از دست بدهیم.
رحمانی تصریح کرد: با حمایت استانداری، تمامی دستگاهها و شورا، ارومیه میتواند به یکی از قطبهای توسعهای کشور تبدیل شود.
استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به لزوم همدلی و همکاری میان تمامی ارگانها، گفت: ما باید همه دست به دست هم بدهیم تا ارومیه به جایگاه شایسته خود برسد. همه مسئولین باید در این مسیر بهطور جدی وارد عمل شوند و در کنار هم، شهر را شکوفا کنیم. بهویژه اعضای محترم شورا، که این روزها نقش مهمی در توسعه ارومیه دارند، باید همچنان از تمامی ظرفیتها بهرهبرداری کنند.
رحمانی سپس با قدردانی از زحمات آتش نشانان گفت: خانوادههای آتشنشانان همیشه در استرس و دلهره هستند، اما امروز و همیشه باید قدردانی خود را از این عزیزان و خانوادههای محترم آنها اعلام کنیم. آتشنشانان با فداکاریهای خود، ایمنی شهر و مردم را تضمین میکنند، و این تلاشها قطعاً مدیون حمایتهای خانوادههایشان است.
وی افزود: پیش از این، مراسمهایی برای قدردانی از نهادهای خدماترسان برگزار کردهایم، اما این بار بهویژه در روز آتشنشان، بیشتر از همیشه از تلاشهای بیوقفه این عزیزان قدردانی میکنیم. من در بازدیدهای اولیه از آتشنشانی ارومیه، واقعاً متعجب شدم که در یک شهر کلان، با این ظرفیتها و زیباییها، خدمات آتشنشانی چه قدر نیاز به نوسازی و تجهیز دارد.