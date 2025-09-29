به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهردار کاشان گفت: خیران برای ساخت و افتتاح این دو ایستگاه با زیربنای بیش از ۵۲۰ متر مربع بیش از ۴۰ میلیارد ریال هزینه کرده‌اند.

ابوالفضل ساروقیان افزود: از نظر تعداد ایستگاه‌ها نیز در حال نزدیک شدن به متوسط جهانی هستیم که باید از حدود هر ۶ کیلومتر یک ایستگاه، این عدد را به ۴ کیلومتر برسانیم.

وی مجموع اعتبار صرف شده برای ارتقاء سطح کیفی تجهیزات آتش نشانی را ۶۰ میلیارد ریال اعلام کرد.