به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز گیلان؛ رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان امروز در نخستین نشست ستاد بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان با اشاره به تقارن این مناسبت ملی با آغاز ایام فاطمیه و شهادت حضرت صدیقه کبری (س) گفت: باید از این ظرفیت برای حضور شکوهمند مردم در راهپیمایی بهره گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین اشجری با بیان اینکه راهپیمایی امسال در رشت از دو مسیر به سمت میدان شهدای ذهاب برگزار خواهد شد افزود: مسیرشماره یک: سپاه پاسداران، میدان پاسداران، میدان فرهنگ، خیابان امام خمینی (ره)، پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب یا شهرداری

و مسیر شماره دو: ورزشگاه شهید عضدی، خیابان نامجو، چهارراه قدس، خیابان امام خمینی (ره)، میدان شهدای ذهاب یا شهرداری رشت است.

وی افزود: مراسم ۱۳ آبان هم امسال راس ساعت ده و پانزده دقیقه با سخنرانی یکی از شخصیت‌های ملی در میدان شهرداری رشت برگزار می‌شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه امسال به دلیل حمله رژیم صهیونی و دفاع مقدس ۱۲ روزه حضور استکبارستیزی مردم و دانش آموزان پیامی آشکار برای دشمنان میهن خواهد داشت افزود: حضور شکوهمند و پرشور مردم در راهپیمایی امسال نشان‌دهنده اتحاد و همبستگی مردم در مقابل دشمنانی است که به سرکردگی آمریکای جنایتکار تلاش می‌کنند تا کشورمان تحت زور و فشار به خواسته‌های آنان تن دهد.