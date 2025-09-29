مدیرکل دفتر صنایع منسوجات، پوشاک، چرم و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های ارزی و تجاری، صنعت نساجی و پوشاک توانسته روند تولید و صادرات خود را حفظ کند.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محسن ترحمی با اعلام این مطلب افزود: این پایداری و تاب‌آوری نتیجه تلاش شبانه‌روزی تولیدکنندگان و همچنین نوسازی تدریجی ماشین‌آلات و تجهیزات است که نشان دهنده چشم‌انداز روشنی برای تبدیل شدن این صنعت به یکی از قطب‌های مهم تولید در منطقه است.

وی ادامه داد: هرچند برخی واحد‌ها با مشکلاتی مواجه هستند، اما با هماهنگی انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی، اقدامات لازم برای رفع موانع در دستور کار قرار گرفته است.

ترحمی در پایان خاطرنشان کرد: استمرار تولید در این صنعت همچنین زمینه‌ساز تحقق صادرات ۳۲۵ میلیون دلاری در پنج ماهه نخست امسال بوده و این صنعت توانسته ضمن حفظ بازار‌های صادراتی جایگاه خود را در میان صادرات غیرنفتی کشور ارتقا دهد.