به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در نشست خبری گفت: در ۵ ماه‌ابتدای امسال ما ۲۰ میلیارد دلار صادرات فرآورده‌های نفتی داشته‌ایم.

وی درباره تحریم‌های سازمان ملل افزود: تحریم‌های سازمان ملل مهم است ولی اثر گذاری بر اقتصاد ما ندارد، هم اکنون در حال تجربه تحریم‌های سازمان ملل هستیم ولی در صادرات نفت به مشکل نخوردیم و به طور کلی اعتقاد داریم برای عبور از این بحران‌ها صدای واحد است.

وی با بیان اینکه در اغلب محصولات کاهش صادرات داشته‌ایم، افزود: پارسال ۲.۹ میلیون تن صادرات قیر داشتیم که این میزان امسال به ۲.۶ میلیون تن رسیده، پارسال ۴.۵ میلیون تن متانول صادر کردیم که امسال به ۳.۳۹۰ میلیون تن رسیده، پارسال ۲.۶ میلیون تن اوره صادر کردیم که این رقم به ۱.۹۰۰ میلیون تن کاهش یافته است. در حوزه روغن پارسال ۱.۵ میلیون تن صادرات داشتیم که امسال به ۱.۲۹۱ کاهش یافته است.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نقت، گاز و پتروشیمی روند صادرات پلیمر‌ها را افزایشی خواند و گفت: پارسال ۱.۴۰۰ تن صادرات محصولات پلیمری داشتیم که امسال با ۲۴ درصد افزایش به ۱.۷۰۰ میلیون تن رسیده است.

وی با اشاره به اینکه پارسال رکورد صادرات را شکستیم، افزود: تلاش می‌کنیم امسال به رکورد پارسال برسیم.

حسینی دلیل کاهش صادرات را در سال جاری تعطیلات نوروز، حادثه بندر شهید رجایی بندر عباس، اعتصاب رانندگان، جنگ ۱۲ روزه و قطعی برق برشمرد.