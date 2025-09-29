پخش زنده
همزمان با هفته دفاع مقدس طرح معاینه رایگان شهید رهنمون، با معاینه رایگان ۳۸۲ نفر از روستاییان در شهرستان املش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس مرکز بهداشت و درمان املش گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس کانون بسیج جامعه پزشکان با همکاری گروه جهادی دانشجویی کانون امیرالمومنین دانشگاه علوم پزشکی گیلان و هلال احمر املش و همکاری دهیاری و بخشداری، طرح ویزیت رایگان اهالی روستاهای سیاه خلک، کشمش، بویه و روستاهای همجوار در مسجد امام خمینی (ره) روستای ییلاقی سیاه خلک شهرستان املش را اجرا کردند.
دکتر آرش یوسفی افزود: در این طرح پزشکان متخصص داخلی، اورژانس، پزشک عمومی، داروساز و دکتر روانشناس و دندانپزشک با استقرار کلینیک سیار دندانپزشکی و همچنین دانشجویان پزشکی و بهداشتی کانون جهادی و کارشناسان مامایی، پرستاری، تغذیه، روان شناسی، مراقبین سلامت، دارویار، بهیار و مشاوره به ۳۸۹ نفر از روستاییان خدمات ارائه کردند.
وی افزود: با همکاری هلال احمر و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، افزون بر ۱۰۰ میلیون تومان داروی رایگان نیز به بیماران تحویل داده شد.