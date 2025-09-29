معاینه رایگان روستاییان املش معاینه رایگان روستاییان املش معاینه رایگان روستاییان املش معاینه رایگان روستاییان املش معاینه رایگان روستاییان املش معاینه رایگان روستاییان املش معاینه رایگان روستاییان املش معاینه رایگان روستاییان املش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس مرکز بهداشت و درمان املش گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس کانون بسیج جامعه پزشکان با همکاری گروه جهادی دانشجویی کانون امیرالمومنین دانشگاه علوم پزشکی گیلان و هلال احمر املش و همکاری دهیاری و بخشداری، طرح ویزیت رایگان اهالی روستا‌های سیاه خلک، کشمش، بویه و روستا‌های همجوار در مسجد امام خمینی (ره) روستای ییلاقی سیاه خلک شهرستان املش را اجرا کردند.

دکتر آرش یوسفی افزود: در این طرح پزشکان متخصص داخلی، اورژانس، پزشک عمومی، داروساز و دکتر روانشناس و دندانپزشک با استقرار کلینیک سیار دندانپزشکی و همچنین دانشجویان پزشکی و بهداشتی کانون جهادی و کارشناسان مامایی، پرستاری، تغذیه، روان شناسی، مراقبین سلامت، دارویار، بهیار و مشاوره به ۳۸۹ نفر از روستاییان خدمات ارائه کردند.

وی افزود: با همکاری هلال احمر و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، افزون بر ۱۰۰ میلیون تومان داروی رایگان نیز به بیماران تحویل داده شد.