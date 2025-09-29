مسابقه «نامیرا»، از شبکه نسیم، فیلم‌های سینمایی «غرق نشدنی» و «تبعیض»، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

مسابقه «نامیرا» و فیلم‌های «غرق نشدنی» و «تبعیض»، از قاب تلویزیون

مسابقه «نامیرا» و فیلم‌های «غرق نشدنی» و «تبعیض»، از قاب تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسابقه تلویزیونی «نامیرا»، به تهیه‌کنندگی سید جمال عودسیمین و کارگردانی امیر منیری و مسعود کارگر، با اجرای محمودرضا قدیریان، یکشنبه‌ها و دوشنبه‌ها ساعت ۲۰ از شبکه نسیم پخش می شود.

مسابقه «نامیرا»، به عنوان نخستین مسابقه فراگیر با محوریت افراد دارای معلولیت، از این هفته در جدول پخش این شبکه قرار گرفته است.

این مسابقه با حضور نیمی از شرکت‌کنندگان از میان افراد غیرمعلول و نیمی دیگر از جانبازان و معلولین برگزار می‌شود و رقابت آنها در حضور چهار داور شامل هنرمندان سرشناس و قهرمانان پارالمپیک مورد ارزیابی و کارشناسی قرار می‌گیرد.

«نامیرا»، با رویکردی متفاوت تلاش دارد ضمن نمایش توانمندی‌های افراد دارای معلولیت، الگویی الهام‌بخش از همدلی، همکاری و رقابت سالم را به مخاطبان ارائه دهد.

فیلم سینمایی «غرق نشدنی»، در گونه درام و تاریخی محصول آمریکا در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.

این فیلم درباره یک سناتور آمریکایی به نام «ویلیام آلدِن اسمیت» است که مأمور کمیته‌ی حقیقت‌یابِ فاجعه‌ی تایتانیک شده است. او در خلال سؤال جواب‌هایی که با افراد مسئول این حادثه که زنده مانده‌اند می‌کند، درمی‌یابد که قصور، منفعت‌طلبی، ترس و ساده‌انگاری، از دلایل اصلی غرق شدن کشتی تایتانیک بوده است، اما بالا دستی‌های سناتور نمی‌گذارند که او حقیقت را راجع به این فاجعه فاش کند.

در فیلم «غرق نشدنی»، یک سناتور امریکایی مشغول حقیقت یابی در مورد این فاجعه می‌شود و ابعاد عظیمی از چنان فسادی را که در غرق کشتی تایتانیک موثر بوده کشف می‌کند. با این حال، همان فساد ژرف ساختاری که در تمام تار و پود سیاست امریکایی جریان دارد، اجازه نمی‌دهد که این عوامل دخیل در غرق شدن کشتی تایتانیک فاش شود.

فیلم علمی – تخیلی «تبعیض»، به کارگردانی نیل بلومکمپ، امشب ساعت ۲۳، از شبکه نمایش پخش و روز بعد ساعت‌های ۵ صبح و ۱۵ ظهر، بازپخش می‌شود. داستان آینده‌ای که زمین در فقر و بحران زیست‌محیطی غرق است، در حالی که ثروتمندان در ایستگاه فضایی لوکس «الیسیوم» زندگی می‌کنند.

بازیگران مطرحی همچون مت دیمون، جودی فاستر و آلیس براگا در آن ایفای نقش کرده‌اند.

«تبعیض»، داستان مکس، شخصیت اصلی فیلم، را روایت می‌کند که برای تغییر سرنوشت بشر و مقابله با شکاف اجتماعی عظیم میان زمین و الیسیوم، مأموریت خطرناکی را بر عهده می‌گیرد.

این فیلم با ترکیب اکشن، درام و جلوه‌های علمی‌–تخیلی، تجربه‌ای جذاب و پرهیجان برای دوستداران سینما رقم می‌زند.