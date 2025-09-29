پخش زنده
رئیس ستاد دیه استان کرمانشاه از آزادی ۱۳ زندانی جرایم غیرعمد در این استان همزمان با ماه ربیعالاول خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بابک ترابی گفت: بدهی این زندانیان بیش از ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود که بخش عمده آن از طریق تسهیلات بانکی و مابقی با کمکهای مردمی تأمین شد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد اظهار کرد: در ایام فرخنده ماه ربیعالاول، ۱۳ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد استان که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان به سر میبردند، با کمک خیرین و همراهی نهادهای حمایتی آزاد شدند و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
وی با بیان اینکه مجموع بدهی این زندانیان بیش از ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است، افزود: از این میزان حدود ۹ میلیارد تومان از طریق تسهیلات و وامهای بانکی و مابقی نیز با همت مردم نیکوکار استان و جمعآوری کمکهای مردمی در قالب پویشهای خیرخواهانه تأمین شد.
رئیس ستاد دیه استان کرمانشاه گفت: آزادی این افراد نهتنها موجب بازگشت سرپرستان خانوار به محیط گرم خانواده شد، بلکه امید تازهای در دل همسران و فرزندان آنان ایجاد کرد و از بروز آسیبهای اجتماعی ناشی از حبس سرپرست جلوگیری کرد.
ترابی با قدردانی از همراهی مردم نیکوکار گفت: سنت حسنه کمک به زندانیان نیازمند همواره مورد تأکید دین مبین اسلام و بزرگان دینی بوده است و خوشبختانه مردم استان کرمانشاه همواره در این زمینه پیشگام هستند.
وی افزود: ستاد دیه استان در سالهای اخیر با برگزاری پویشهای مختلف و جلب مشارکت خیرین، توانسته است تعداد زیادی از زندانیان جرایم غیرعمد را آزاد کند و این روند با قوت ادامه خواهد داشت.
رئیس ستاد دیه استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همزمانی آزادی این ۱۳ زندانی با ماه ربیعالاول که ماه شادی و میلاد پیامبر اکرم (ص) است، برکات معنوی ویژهای دارد و این موضوع سبب شد خانوادههای چشمانتظار آنان نیز طعم شیرین آزادی را در روزهای شاد این ماه بچشند.