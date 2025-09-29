پخش زنده
یک فعال صنعت دارو با اشاره به فعالیت حدود ۲۲۰ کارخانه داروسازی در کشور گفت: هم اکنون حدود ۹۸ درصد دارو بهصورت نهایی و ۶۰ درصد مواد اولیه صنایع دارویی در داخل کشور تولید میشود.
نوید نوبخت فعال صنعت دارو در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما گفت: کارخانههای فعال در این صنعت توان تأمین نیاز کامل دارویی کشور را دارند و با توسعه دانش فنی و تأمین مواد اولیه متخصصان این حوزه میتوانند از ظرفیت خالی کارخانهها برای تولید بدون کارخانه نیز بهرهمند شوند.
وی با اشاره به تولید ۵۳ محصول دارویی تنها در یک واحد تولیدی با پنج خط فعال، گفت: یکی از خطوط مهم و راهبردی در این واحد تولیدی، خط تولید داروهای نارکوتیک است که به تأمین داروهای بیهوشی ویژه اتاق عمل اختصاص دارد و بهدلیل نبود امکان واردات، نیاز کشور از تولیدات داخلی تامین میشود.
نوبخت با بیان اینکه صنعت دارو در کشور فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر گذاشته، افزود: با وجود چالشها، حمایتهای صورتگرفته موجب افزایش تولید در صنعت داروسازی شده است و هماکنون خطوط تولید دارویی بدون وقفه و با بهرهگیری از فناوریهای نوین فعال هستند؛ بهگونهای که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، امکان صادرات و ارزآوری نیز فراهم شده است.
این فعال صنعت دارو با اشاره به اشتغالزایی ۱۵۰ متخصص صنعت دارو تنها در یک واحد تولیدی، گفت: متخصصان و فارغالتحصیلان از مقاطع کارشناسی تا دکتری و پسادکتری در پژوهش، تولید و صنعت داروسازی کشور حضور فعال دارند.
نوبخت همچنین با اشاره به زیرساختها و امکانات ایجادشده در این صنعت خاطرنشان کرد: ظرفیت موجود نویدبخش تأمین پایدار داروی کشور در شرایط سخت است؛ همانطور که در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه و پاندمی کرونا این توانمندی به خوبی اثبات شد.