پخش زنده
امروز: -
۷ مهر، به عنوان روز جهانی قلب نامگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، هرساله سازمانهای بهداشت جهانی و متخصصان قلب و عروق سعی در افزایش آگاهی افراد جامعه در مورد خطرات بیماریهای قلبی عروقی دارند.
قلب یکی از عضوهای شگفتانگیز بدن است، که بطور مداوم خون حاوی اکسیژن و مواد مغذی را در سراسر بدن پخش می کند.
خیلی از مواقع برای تشخیص گرفتگی عروق روشهایی مانند آنژیو گرافی انجام می شود.
در مرکز تخصصی جراحی قلب شهید بروجردی بیمارستان توحید سال گذشته ۲ هزار و ۸۵۰ عمل آنژیوگرافی انجام شده است.
احساس سنگینی در قفسه سینه، احساس درد شدید در پشت گردن و صورت، تنگی نفس شدید، احساس خفگی، عرق سرد، خستگی غیرعادی و تهوع از مهمترین علائم بیماریهای قلبی و عروقی است.