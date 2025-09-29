تیم‌های دامپزشکی خراسان جنوبی در نیمه نخست امسال ۹ هزار قلاده سگ و گربه را به صورت رایگان علیه بیماری هاری واکسینه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی استان گفت: این رقم واکسیناسیون از تعداد پیش بینی شده بیشتر بوده است.

عندلیبی افزود: هم استانی‌ها تا ۱۵ مهر روز ملی دامپزشکی می‌توانند با مراجعه به شبکه و پست‌های دامپزشکی حیوانات خود را علیه هاری به صورت رایگان واکسینه کنند.

به گفته وی هاری یک بیماری ویروسی است که سیستم عصبی پستانداران و از جمله انسان را درگیر می‌کند، این بیماری درمان ندارد و انسان یا فرد مبتلا به این بیماری بدون شک از بین خواهد رفت.

عندلیبی افزود: ویروس این بیماری در بزاق حیوان مبتلا وجود دارد و از طریق گاز گرفتن منتقل می‌شود، البته عامل بیماری که در بزاق و ترشحات دام بیمار وجود دارد از طریق ورود به سلول‌های مخاطی بینی، سیستم تنفسی و چشم و پوست زخمی نیز ایجاد بیماری می‌کند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اداره کل دامپزشکی استان گفت: همچنین با توجه به اینکه گربه معمولا پنجه خود را با ترشحات دهانی خود آغشته می‌کند و ناخن گربه بیمار دارای ویروس عامل بیماری است احتمال انتقال بیماری از طریق خراش پوست نیز ممکن است.