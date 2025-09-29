پخش زنده
امروز: -
شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با امضای تفاهمنامهای مشترک، موتورهای تبلیغاتی خود را برای جذب گستردهتر گردشگران خارجی به کار خواهند انداخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تفاهمنامه همکاری استراتژیک میان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هدف تسهیل سفر گردشگران و ارتقاء تعاملات بینالمللی امروز منتشر شد.
این سند همکاری با حضور حسین خانلری، مدیرعامل شرکت هواپیمایی “هما” و انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به امضا رسید تا با استفاده از زیرساختهای پروازی و خدماتی “هما”، روند ورود گردشگران خارجی به کشور تسریع و تسهیل گردد.
اهداف مشترک این تفاهمنامه بر سه محور اصلی استوار است:استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در ناوگان و خدمات هواپیمایی هما برای تسهیل ورود گردشگران به ایران، طراحی و اجرای برنامههای هماهنگ در زمینه بازاریابی و تبلیغات بینالمللی با تمرکز بر معرفی ایران به عنوان مقصدی امن و جذاب و ارتقاء سطح کیفی خدمات سفر از طریق تعامل هدفمند با کلیه ذینفعان حوزه حملونقل هوایی و گردشگری.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، معاونت گردشگری متعهد شده است تا کمپینهای تبلیغاتی را در بازارهای هدف خارجی به صورت مشترک طراحی نماید. همچنین، تولید محتوای چندزبانه برای معرفی ظرفیتهای گردشگری کشور و تحویل آن به “هما” از دیگر وظایف این معاونت است. حمایت از حضور هواپیمایی هما در نمایشگاههای بینالمللی و هماهنگی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی در دفاتر خارجی این شرکت نیز بر عهده معاونت گردشگری خواهد بود.
در مقابل، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف شد تا در اجرای طرحهای تبلیغاتی و بازاریابی مشترک مشارکت فعال داشته باشد. بررسی و توسعه مسیرهای جدید پروازی که پتانسیل گردشگری دارند، یکی از تعهدات کلیدی “هما” است. علاوه بر این، این شرکت باید از تمامی ظرفیتهای رسانهای خود، از جمله مجلات پروازی و شبکههای اجتماعی، برای معرفی هرچه بهتر جاذبههای توریستی و فرهنگی ایران بهرهبرداری کند.