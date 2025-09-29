یاسوج میزبان مسابقات هندبال المپیاد استعدادهای برتر بانوان کشور
هفتمین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر بانوان کشور به میزبانی استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، طبق اعلام وزارت ورزش و جوانان هفتمین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر، در سال جاری به میزبانی استان کرمانشاه دربخش پسران و استان کهگیلویه و بویراحمد در بخش دختران برگزار خواهد شد.
زمان ثبتنام و تیمبندی مسابقات هندبال استعدادهای برتر پسران
(متولدین ۱۳۸۸/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۰/۱۰/۱۱) در سامانه مبین و هندبال من از ۷ تا ۲۳ مهر ماه در نظر گرفته شده است.
زمان ثبتنام و تیمبندی مسابقات استعدادهای برتر دختران
(متولدین ۱۳۸۸/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۰/۱۰/۱۱) نیز در سامانه مبین و هندبال من از ۲۳ شهریور آغاز شده و تا ۱۷ مهر ادامه دارد.
هر تیم میتواند ۱۴بازیکن و ۲ همراه (یک نفر سرمربی و یک نفر سرپرست) داشته باشد.
میبایست قد حداقل دو نفر از بازیکنان پسر بیش از ۱۹۰ و بازیکنان دختر بیش از ۱۸۰ سانتیمتر باشد.
ثبت نام در هر دو سامانه «هندبال من» و «مبین» الزامی است و صرفاً تیمهایی که تا زمان مقرر در هر دو سامانه تکمیل اطلاعات نمایند، در قرعهکشی شرکت خواهند کرد.