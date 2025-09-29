معاون گردشگری استان کرمانشاه گفت: به مناسبت هفته گردشگری ۲۰ رویداد شامل جشنواره، کارگاه آموزی، تور گردشگری، رونمایی و افتتاح پروژه تدارک دیده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فهیمه روشن گفت: به مناسبت هفته گردشگری ۲۰ رویداد شامل جشنواره، کارگاه آموزی، تور گردشگری، رونمایی و افتتاح پروژه تدارک دیده شده است.

معاون گردشگری استان کرمانشاه افزود: این برنامه‌ها از پنج مهرماه شروع شده است و تا ۱۱ مهر ادامه دارد.

او در پاسخ به خبرنگاران در خصوص پرونده ثبت جهانی روستای هدف گردشگری هجیج، گفت: سازمان گردشگری ملل متحد هر ساله در مراسمی روستا‌های کاندیدا برای ثبت جهانی شدن را مورد بررسی قرار می‌دهد و از هر کشور یک روستا را در فهرست روستا‌های ثبت جهانی قرار می‌دهد.

روشن تصریح کرد: سال گذشته از کشور ما هشت روستا کاندیدای ثبت جهانی شدن بودند که در نهایت روستای اصفهک خراسان جنوبی در سال ۲۰۲۴ به ثبت جهانی رسید.

معاون گردشگری کرمانشاه بیان کرد: باتوجه به ظرفیت‌هایی که کرمانشاه در حوزه گردشگری روستایی دارد، برنامه ریزی کرده‌ایم تا برای سال ۲۰۲۷ کرمانشاه نیز یک روستای کاندیدا داشته باشد.

او با بیان اینکه از استان کرمانشاه روستای هجیج کاندیدای ثبت جهانی شدن است، عنوان کرد: پرونده ثبت جهانی روستای هجیج را تا پایان سال تدوین خواهیم کرد.

روشن یکی از موانع کاندیدا شدن روستای هجیج در سال‌های گذشته را نداشتن یک سایت دو زبانه اعلام کرد و گفت: این سایت در ماه‌های آینده برای روستای هجیج راه اندازی می‌شود.

معاون گردشگری کرمانشاه در ادامه گفت: در بحث معرفی کرمانشاه تاکنون برنامه‌های مختلفی اجرا شده و اخیرا نیز سه مستند را از بخش‌های کمتر شناخته شده کرمانشاه تهیه کرده‌ایم. در بحث بازاریابی نیز در ماه‌های اخیر روی جذب گردشگر از هر دو بخش اقلیم کردستان و بخش عرب نشین عراق تمرکز پیدا کرده‌ایم.

او در پاسخ به پرسش چگونگی برخورد با تور‌های غیرمجاز در کرمانشاه اظهار کرد: یکی از بزرگترین چالش‌های دفاتر گردشگری در کرمانشاه تور‌های غیرمجاز هستند که از ابتدای امسال با رایزنی با مراجع ذیربط برنامه‌هایی را برای برخورد با آنها داشته‌ایم.

روشن با بیان اینکه در این مدت پنج صفحه (پیج) متخلف در فضای مجازی که به تبلیغ تور‌های غیرمجاز می‌پرداختند را شناسایی و مسدود کردیم، عنوان کرد: کار شناسایی و معرفی سایر صفحات برای اینکه مسدود شوند در دستورکار قرار دارد.

معاون گردشگری کرمانشاه از اصحاب رسانه خواست با پوشش مناسب و گسترده برنامه‌های هفته گردشگری به رونق این صنعت در استان کرمانشاه کمک کنند.