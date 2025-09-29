به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین مرحله سری رده‌بندی جهانی کشتی ساحلی جهان ۵ و ۶ مهرماه در شهر کاترینی یونان برگزار شد و هر ۴ نماینده کشورمان به مدال طلا دست یافتند و تیم ایران نیز با اقتدار، و قاطع بعنوان قهرمانی دست یافت.

اسامی مدال آوران کشورمان به شرح زیر است:

۷۰ کیلوگرم: علی اکبر زرودی (طلا)

۷۰ کیلوگرم: امید خدادی (نهم)

۸۰ کیلوگرم: علی غلامی (طلا)

۸۰ کیلوگرم: عبداله شیخ اعظمی (چهارم)

۹۰ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی (طلا)

۹۰+ کیلوگرم: سید امیررضا صحرایی (طلا)

۹۰+ کیلوگرم: سهیل قلی پور (چهارم)