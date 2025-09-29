پخش زنده
تیم ملی کشتی ساحلی بزرگسالان ایران در چهارمین مرحله رده بندی جهانی با کسب ۴ مدال طلا بر سکوی نخست ایستاد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین مرحله سری ردهبندی جهانی کشتی ساحلی جهان ۵ و ۶ مهرماه در شهر کاترینی یونان برگزار شد و هر ۴ نماینده کشورمان به مدال طلا دست یافتند و تیم ایران نیز با اقتدار، و قاطع بعنوان قهرمانی دست یافت.
اسامی مدال آوران کشورمان به شرح زیر است:
۷۰ کیلوگرم: علی اکبر زرودی (طلا)
۷۰ کیلوگرم: امید خدادی (نهم)
۸۰ کیلوگرم: علی غلامی (طلا)
۸۰ کیلوگرم: عبداله شیخ اعظمی (چهارم)
۹۰ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی (طلا)
۹۰+ کیلوگرم: سید امیررضا صحرایی (طلا)
۹۰+ کیلوگرم: سهیل قلی پور (چهارم)