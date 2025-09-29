به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد عباس‌زاده رئیس دانشگاه جهرم گفت: یک عضو هیات علمی از گروه کشاورزی دانشگاه جهرم و دو عضو هیات علمی از گروه علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی جهرم در فهرست دانشمندان دو درصد دنیا قرار گرفتند.

او افزود: براساس گزارش ارائه شده توسط الزویر یکی از بزرگترین ناشرین مطبوعات پزشکی و علمی جهان در سال ۲۰۲۵، محسن دلوی اصفهان، عضو هیات‌علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه جهرم در شمار پژوهشگران پراستناد ۲درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفت.

محمد عباس‌زاده ادامه داد: همچنین در این ارزیابی، امیر عبدلی عضو هیئت علمی گروه انگل‌شناسی و دکتر یاسر ساریخانی، از اعضای هیات علمی دانشگاه جهرم موفق به کسب این جایگاه ارزشمند علمی شدند.

رئیس دانشگاه جهرم بیان کرد: رتبه جهانی پژوهشگر بر مبنای نمره ترکیبی، بدون خوداستنادی، تعیین می‌شود و شاخص‌های استنادی شامل برای انتخاب دانشمندان علمی و برتر در جهان شامل شاخص H، استناد به مقالات و شاخص ترکیبی است که در دو سطح ارائه می‌شود که عبارت‌اند از عملکرد استنادی در طول خدمت و عملکرد استنادی یکساله در سال گذشته و معیار‌های استنادی با احتساب و بدون احتساب خوداستنادی .

محمد عباس‌زاده گفت: پژوهشگرانی که حداقل پنج مقاله منتشر کرده‌اند در تحلیل‌ها وارد و در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۴ زیرشاخه طبقه‌بندی می‌شوند.