به همت آستان قدس رضوی
اهدای ۳۵۰ سمعک به دانشآموزان کمشنوای خراسان رضوی
آستان قدس رضوی ۳۵۰ دستگاه سمعک به دانشآموزان کمشنوای خراسان رضوی اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی گفت: در قالب طرح «آوای بهشت» و به همت تولیت آستان قدس رضوی، این تعداد سمعک به دانشآموزان احسانپذیر و کمشنوای خراسان رضوی اهدا شد.
جعفر رئیسان زاده افزود: برای این طرح چهار میلیارد تومان هزینه شده است.
او ادامه داد: براساس بررسیهای انجامشده، در دهکهای یک و دو هیچ دانشآموز نیازمند سمعک شناسایی نشده و همه دستگاهها به دانشآموزان کمشنوا در دیگر دهکها اختصاص یافته است.
معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی تصریح کرد: این اقدام بخشی از برنامههای حمایتی آستان قدس رضوی در حوزه آموزش و بهداشت دانشآموزان به شمار میرود که با هدف ارتقای شنوایی و تسهیل فرآیند یادگیری، توسط این بنیاد اجرا شده است.