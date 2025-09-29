به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی گفت: در قالب طرح «آوای بهشت» و به همت تولیت آستان قدس رضوی، این تعداد سمعک به دانش‌آموزان احسان‌پذیر و کم‌شنوای خراسان رضوی اهدا شد.

جعفر رئیسان زاده افزود: برای این طرح چهار میلیارد تومان هزینه شده است.

او ادامه داد: براساس بررسی‌های انجام‌شده، در دهک‌های یک و دو هیچ دانش‌آموز نیازمند سمعک شناسایی نشده و همه دستگاه‌ها به دانش‌آموزان کم‌شنوا در دیگر دهک‌ها اختصاص یافته است.

معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی تصریح کرد: این اقدام بخشی از برنامه‌های حمایتی آستان قدس رضوی در حوزه آموزش و بهداشت دانش‌آموزان به شمار می‌رود که با هدف ارتقای شنوایی و تسهیل فرآیند یادگیری، توسط این بنیاد اجرا شده است.