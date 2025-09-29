معاونت درآمد و امور مشترکین آبفای منطقه ۵ تهران از کشف و تعیین تکلیف ۱۱ هزار ۲۶۴ فقره انشعاب آب غیرمجاز از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرهاد یادگاری در تشریح این خبر گفت: برخورد قاطع با انشعابات غیرمجاز، دستکاری کنتور و نصب پمپ مستقیم بر روی کنتور، در حال حاضر از مهمترین اقدامات عملیاتی ما محسوب می‌شود.

وی افزود: این مهم با همکاری نزدیک دفاتر حراست و حقوقی شرکت و در حوزه معاونت درآمد و امور مشترکین به طور جدی پیگیری می‌شود.

یادگاری همچنین به نقش کلیدی مأموران قرائت کنتور در این فرآیند اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش انگیزه جهت شناسایی این گونه تخلفات، مأموران قرائت کنتور با جدیت و دقت فراوان در حال اجرای این طرح هستند.

این اقدام قاطعانه آبفای منطقه ۵ نشان‌دهنده عزم جدی این مجموعه در حفظ و نگهداری از منابع حیاتی آب و تضمین عدالت در توزیع آن بین مشترکین است. با شناسایی و ساماندهی این تعداد بالای انشعابات غیرمجاز، گام مهمی در راستای کاهش هدررفت آب و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی برداشته شده است.