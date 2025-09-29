به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، عادلی‌فر در بازدید و بررسی مشکلات روستای عشایری بال‌داغی گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات این روستا نبود آب آشامیدنی سالم بود که با پیگیری‌های انجام شده و مشارکت اداره کل امور عشایر استان، مخزن آب شرب روستا با اعتباری افزون بر ۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری می رسد.

وی افزود: با اتمام عملیات برق‌رسانی به مخزن در ۲ روز آینده، این طرح افتتاح و آماده ارائه خدمت به اهالی زحمتکش روستای بال‌داغی خواهد شد.

فرماندار هوراند خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مشکلات زیرساختی روستا‌های عشایری شهرستان به‌ویژه در حوزه آب، راه و خدمات بهداشتی به حداقل برسد.