مدیرکل انتقال خون استان یزد: با تصمیم‌گیری در نشست مشترک با فرماندار مهریز، ساعات فعالیت مرکز اهدای خون این شهرستان افزایش خواهد یافت و تیم‌های مردمی برای پشتیبانی از فرآیند خون‌گیری تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر آقایی در نشست با فرماندار مهریز افزود: با توجه به درخواست‌های مردمی، مقرر شد علاوه بر شیفت صبح روز‌های سه‌شنبه، یک نوبت عصر نیز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به برنامه مرکز افزوده شود تا خدمات گسترده‌تری به شهروندان مهریزی ارائه شود.

وی اظهار کرد: همچنین قرار است دو تیم مردمی متشکل از نیرو‌های مرکز بهداشت، بیمارستان و جمعیت هلال‌احمر پس از معرفی، اخذ تأییدیه و گذراندن آموزش‌های تخصصی، به عنوان تیم‌های خدمتگزار در مرکز اهدای خون مهریز فعالیت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان یزد با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان مهریز در حوزه اهدای خون خاطرنشان کرد: به طور میانگین ماهانه حدود ۱۰۰ نفر از مردم این شهرستان خون اهدا می‌کنند که نشان‌دهنده مشارکت ارزشمند شهروندان در ارتقای سلامت جامعه است.