جمعیت هلالاحمر و پزشکان متخصص در قالب نذر خدمت ۸ در منطقه شهرستان خدابنده، بخش بزینهرود و به مرکزیت روستای زاغج و هشت روستای اطراف، اقدام به برگزاری ویزیت رایگان درمانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همزمان با اجرای طرح «نذر خدمت» جمعیت هلالاحمر، ۱۰ پزشک متخصص و فوق تخصص با حضور در منطقه بزینهرود، خدمات رایگان درمانی و بهداشتی را به اهالی زاغج و هشت روستای اطراف ارائه کردند.
این اقدام با هدف پوششدهی خدمات درمانی به مناطق کمبرخوردار و تسهیل دسترسی مردم به پزشکان متخصص صورت گرفته است.