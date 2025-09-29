جمعیت هلال‌احمر و پزشکان متخصص در قالب نذر خدمت ۸ در منطقه شهرستان خدابنده، بخش بزینه‌رود و به مرکزیت روستای زاغج و هشت روستای اطراف، اقدام به برگزاری ویزیت رایگان درمانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همزمان با اجرای طرح «نذر خدمت» جمعیت هلال‌احمر، ۱۰ پزشک متخصص و فوق تخصص با حضور در منطقه بزینه‌رود، خدمات رایگان درمانی و بهداشتی را به اهالی زاغج و هشت روستای اطراف ارائه کردند.

این اقدام با هدف پوشش‌دهی خدمات درمانی به مناطق کم‌برخوردار و تسهیل دسترسی مردم به پزشکان متخصص صورت گرفته است.