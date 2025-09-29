پخش زنده
جامعه روشنفکران و اهل قلم آرژانتین ضمن محکوم کردن دیدار خاویر مایلی رئیس جمهور آرژانتین با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کردند در این دیدار مایلی نماینده کشورشان نیست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، اعضای جامعه روشنفکران و اهل قلم آرژانتین دیدار خاویر مایلی با قاتل زنان و کودکان فلسطینی را که جنایتکار جنگی است به منزله «تایید نمادین نسلکشی» علیه مردم فلسطین میدانند که بیش از ۶۵ هزار شهید بر جای گذاشته است.
شبکه روشنفکران، هنرمندان دفاع از بشریت و اهل قلم آرژانتین اقدام خاویر مایلی را که شامل احوال پرسی گرم، لبخند و عکسهای رسمی با نتانیاهو بود، توهین و بیاحترامی به مردم آرژانتین دانستند که از نظر تاریخی به خاطر مبارزهشان در دفاع از حقوق بشر شناخته شدهاند.
این جامعه همچنین وتوی اخیر آمریکا علیه حکم آتشبس شورای امنیت سازمان ملل در غزه را نشانهای از تحقیر چندجانبهگرایی و قطعنامههای بینالمللی دانستند، آن هم در زمانی که جامعه بینالمللی خواستار اقدامات شدیدتری علیه اسرائیل است.
آرژانتین در رأیگیری مهم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در کنار آمریکا و اسرائیل قرار گرفت و پیشنهاد فرانسه و عربستان سعودی مبنی بر زمینهسازی برای راهحل صلح، شامل تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی و توقف نسل کشی را رد کرد.
این رأی موجی از انتقاد را در آرژانتین برانگیخت، جایی که تحلیلگران و مقامات سابق، یک عقبگرد تاریخی را در سیاست خارجی این کشور محکوم میکنند.