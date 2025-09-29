تهیه‌کننده پویانمایی «یوز» گفت: این پویانمایی اهمیت خانواده و در کنار هم بودن را به بچه‌ها یادآوری و هویت نسل جدید را بازیابی می‌کند.

احسان کاوه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، گفت : این پویانمایی با زبان طنز و داستانی پر شور و نشاط به بچه‌ها آموزش می دهد که ارزش هایی مانند وطن ، خانواده و در کنار هم بودن چقدر ارزشمند است تا بچه ها قدر شادی و در کنار خانواده بودن را بیشتر بدانند

وی با بیان اینکه این پویانمایی در انتقال مفاهیم خود تنها به ایران محدود نمی شود، افزود : هر کودکی در هر کجایی دنیا با تماشای این پویانمایی با مفاهیمی چون در کنار خانواده بودن و اهمیت سرزمین مادری را بهتر متوجه خواهد شد.

کاوه با اشاره به اهمیت تولید آثار فرهنگی برای کودکان و نوجوانان گفت : در پویانمایی ها باتوجه به ظرفیت بیشتر ایجاد شادی و سرگرمی برای بچه ها، انتقال ارزش ها و مفاهیم فرهنگی و مهارت های زندگی ساده تر و آسان تر است.

اکران عمومی این انیمیشن ماجراجویانه از چهارشنبه ۲ مهر همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴ در سینماهای سراسر کشور آغاز شد.

قهرمان این اثر یوزپلنگی ایرانی به نام «یوز» است که راهی سفری پُرماجرا برای بازگشت به وطن می‌شود.