آقای مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت مادر غلامعلی حداد عادل، از درگاه خداوند یکتا برای آن مادر مؤمنه و گران‌قدر شهید، رحمت و رضوان الهی و همنشینی با فرزند شهید خود را مسئلت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی؛ جناب آقای دکتر حداد عادل

با ابراز همدردی، درگذشت والده مکرمه و بزرگوارتان را به جناب‌ عالی، خانواده محترم و سایر بستگان معزز، صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند یکتا برای آن مادر مؤمنه و گران‌قدر شهید که در دامان پاک خود، فرزند فرهیخته‌ای چون جناب عالی را تربیت کرد، رحمت و رضوان الهی و همنشینی با فرزند شهیدش و برای شما و عموم بازماندگان، صبر، سلامتی و تسلی خاطر، مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران