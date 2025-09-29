به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین خانلری، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، گزارشی مفصل از پیشرفت عملیات حج عمره پس از آغاز مرحله دوم (از اول شهریور ) ارائه داد. مهمترین دستاورد اخیر، دو برابر شدن ظرفیت اعزام روزانه است؛ به طوری که از ابتدای مهر، پروازها از روزانه دو پرواز به چهار پرواز رفت در روز افزایش یافته تا اعزام زائران به مقاصد جده و مدینه با دقت بیشتری دنبال شود.
بر اساس آمارهای رسمی تا پایان چهارم مهر، در مجموع ۹ هزار زائر به مدینه منوره (در قالب ۴۱ پرواز) و ۹ هزار و ۳۳۷ زائر به جده (در قالب ۴۰ پرواز) منتقل شدهاند. در میان فرودگاههای مبدأ، فرودگاه امام با اعزام ۹ هزار و ۵۱۳ زائر طی ۴۱ پرواز رفت، بیشترین نقش را در این اعزامها ایفا کرده است.
مدیرعامل هما همچنین به گستردگی جغرافیایی اعزامها اشاره کرد و گفت که زائران از ۱۱ ایستگاه پروازی شامل فرودگاههای امام گرگان، اهواز، زاهدان، تبریز، بندرعباس، اصفهان، شیراز، مشهد، کرمان و ساری به حج عمره اعزام شدهاند و پروازهای ایستگاه یزد نیز در شرف آغاز شدن است.
وی تأکید کرد که ناوگان عملیاتی این پروازها از هواپیماهای ایرباس تشکیل شده و یک فروند هواپیمای پشتیبان نیز برای حفظ پایداری برنامهها پیشبینی شده است.