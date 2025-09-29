کشور‌های همسایه، کشور‌های خاوردور، شرق آسیا و کشور‌های شمال آفریقا از مشتریان تولیدات صنایع استان مرکزی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به اینکه استان مرکزی از استان‌های با تولید صادرات محور است، گفت: در پنج ماهه اول امسال ۵۱۹ میلیون دلار کالا از استان به خارج از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد کاهش دارد.

علی جودکی افزود: این کالا‌ها شامل مواد پتروشیمی، هیدروکربن ها، بعضی از قطعات و مواد فلزی است که به کشور‌های همسایه، کشور‌های خاوردور، شرق آسیا و کشور‌های شمال آفریقا صادر شده است.

او ادامه داد: ۳۵۱ میلیون دلار کالا نیز در پنج ماه اول امسال به استان وارد شده که عمده آن مربوط به مواد اولیه، تولید ماشین آلات خط تولید و یا تولید واسطه‌ای است که از کشور‌هایی همچون امارات و چین صورت گرفته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان ارزش هر تن کالای صادراتی کشور را ۳۴۵ دلار و هر تن کالای صادراتی استان را ۷۴۱ دلار عنوان کرد.

جودکی با اشاره به اینکه تراز تجاری استان همواره مثبت است، گفت: صادراتی ارزشمند است که دارای ارزش افزوده باشد که این موضوع در استان مرکزی به منصه ظهور رسیده است.