به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روابط عمومی شرکت گاز اعلام کرد:

به منظور تعمیرات شبکه گازرسانی، گاز روستاهای کوهسرک علیا، کوهسرک چشمه رشته، کوهسرک سفلی، شادگان، شهرستان باشت روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ از ساعت ۷ صبح به مدت ۱۰ ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنید و ضمن پیش بینی تمهیدات لازم شیر گاز بعد از کنتور خود را بسته نگه دارند و تا وصل مجدد گاز توسط مامورین این شرکت از دستکاری سیستم‌های خود خودداری فرمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۱۹۴ تماس حاصل فرمایند.



