به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس تعزیرات حکومتی قائنات گفت: پرونده خرید و حمل هزار و ۲۰۰ لیتر نفت سفید خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۵۶۵ میلیون و ۷۱۴ هزار ریال در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان قاینات رسیدگی شد.

خزائی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۱۳۱ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

به گفته وی، شعبه همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش خودرو از سوخت کشف شده، ۵۶۵ میلیون و ۷۱۴ هزار ریال معادل ارزش سوخت، به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۶۹۷ هزار ریال جزای نقدی محکوم کرد.

خزائی گفت: ماموران نیروی انتظامی قائنات هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه خودرو سواری، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.