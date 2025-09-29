مدیر کل صمت البرز گفت: هیچ نگرانی بابت تأمین کالا‌های اساسی وجود ندارد. مواد اولیه کارخانجات به اندازه کافی تأمین شده، تولید در حال انجام است و انبار‌های استانی و کشوری نیز کالا‌های ضروری را به وفور در اختیار دارند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ انصاری در جمع بازرسان دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان اصناف، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و بسیج اصناف از آغاز اجرای طرح نظارت ویژه بر بازار کالا‌های اساسی و ضروری استان خبر داد.

وی با بیان اینکه شرایط اخیر بیش از آنکه اقتصادی باشد، جنبه روانی دارد، گفت: آنچه امروز دشمنان دنبال می‌کنند ایجاد التهاب روانی در جامعه است، اما با تلاش دستگاه‌های اجرایی و نظارتی اجازه نخواهیم داد این فضا موجب آسیب به معیشت مردم شود. وظیفه ما ایجاد آرامش در بازار و اطمینان‌بخشی به شهروندان است.

مدیرکل صمت البرز با اشاره به ذخایر و تولید پایدار کالا‌های اساسی در استان افزود: هیچ نگرانی بابت تأمین کالا‌های اساسی وجود ندارد. مواد اولیه کارخانجات به اندازه کافی تأمین شده، تولید در حال انجام است و انبار‌های استانی و کشوری نیز کالا‌های ضروری را به وفور در اختیار دارند.

انصاری با تاکید بر ضرورت حضور میدانی بازرسان گفت: تعداد نیرو‌های نظارتی که پیش‌تر ۶۰ نفر بودند، به ۶۰ اکیپ نظارتی در سطح استان ارتقا یافته است تا بتوانیم در همه مناطق و به‌ویژه مراکز عمده توزیع و فروشگاه‌های بزرگ حضور مؤثر داشته باشیم و گزارش‌های لحظه‌ای از وضعیت بازار دریافت کنیم.

وی مهم‌ترین اهداف این طرح را در ۹ محور شامل ایجاد آرامش روانی در جامعه،جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت کالا و خدمات،رصد موجودی انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا،مقابله قاطع با احتکار و عرضه سریع کالا‌های کشف‌شده به بازار،اجرای گشت‌های مشترک با حضور صمت، جهادکشاورزی، اصناف، تعزیرات و بسیج،رسیدگی فوری به شکایات مردمی و کاهش زمان بررسی به کمتر از دو روز، پایش روزانه تولید، توزیع و قیمت کالا‌های اساسی، بهره‌گیری از بازرسین افتخاری و بازنشستگان دستگاه‌ها،همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای صیانت از حقوق مردم عنوان کرد.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف و اصناف استان تصریح کرد: با اجرای این طرح ویژه، بازار البرز تحت کنترل است و مردم نباید هیچ‌گونه نگرانی بابت تأمین کالا‌های اساسی داشته باشند. هدف اصلی ما جلوگیری از سوءاستفاده سوداگران و حفظ آرامش و امنیت روانی جامعه است.