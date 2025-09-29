واحد بخار نیروگاه سیکل‌ ترکیبی قشم غدیر هرمزگان با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات و سرمایه‌گذاری ۱۸۰ میلیون یورویی، به شبکه سراسری برق کشور متصل و وارد مدار تولید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نیروگاه قشم غدیر شامل دو واحد گازی ۱۷۰ مگاواتی ساخت داخل و یک واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی است. پیش‌تر واحد‌های گازی این نیروگاه به بهره‌برداری رسیده بودند و هم‌اکنون با راه‌اندازی واحد بخار، توان تولید و راندمان این مجموعه به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، راه‌اندازی بخش بخار نیروگاه علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، موجب بهبود پایداری شبکه در مناطق جنوبی و مرکزی کشور، ارتقای راندمان نیروگاه‌های حرارتی، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی خواهد شد. استفاده از حرارت خروجی اگزوز واحد‌های گازی در این فرآیند سالانه ۴۰۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی را به همراه دارد و بدون نیاز به سوخت مازاد، ۱۶۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور می‌افزاید.

این طرح که با سرمایه‌گذاری ۱۸۰ میلیون یورو به اجرا رسیده، علاوه بر انتقال دانش فنی و استفاده از توان پیمانکاران و مشاوران داخلی، زمینه اشتغال‌زایی گسترده‌ای نیز فراهم کرده است؛ به‌طوری‌که در دوران ساخت ماهانه بیش از ۵۵۰ نفر و در زمان بهره‌برداری ۱۵۰ نفر به‌طور مستقیم در آن مشغول فعالیت هستند.

سیستم خنک‌کننده این واحد بخار از نوع یکبار گذر دریایی است که بالاترین راندمان و ظرفیت تولید برق را در میان نیروگاه‌های کلاس E کشور دارد. با تکمیل این واحد، راندمان کل نیروگاه قشم غدیر به بیش از ۵۱ درصد رسیده است.

نیروگاه قشم غدیر نخستین بلوک سیکل‌ترکیبی استان هرمزگان به شمار می‌رود. همزمان با اجرای بخش بخار، دو واحد آب‌شیرین‌کن با ظرفیت روزانه هشت هزار مترمکعب نیز در این مجموعه در دست ساخت است که تاکنون به پیشرفت ۸۰ درصدی رسیده‌اند.