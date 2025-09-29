پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: در قالب ۲ قرارداد بزرگ آبرسانی روستایی، تاکنون ۴۱۴ روستای استان از آب شرب پایدار برخوردار شده و عملیات اجرایی برای آبرسانی به ۴۴۶ روستای دیگر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رضا داودی گفت : در مجموع ۲ قرارداد بزرگ با هدف تأمین آب شرب پایدار برای ۸۶۰ روستای استان کرمانشاه منعقد شده است.
وی افزود: در قرارداد نخست آبرسانی به ۳۴۹ روستا با اعتباری افزون بر ۲ هزار و ۲۳۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پیشبینی شد که تاکنون ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در مجموع ۲ قراداد تاکنون آبرسانی به ۴۱۴ روستای استان به بهرهبرداری رسیده است.
داودی ادامه داد: قرارداد دوم نیز از خرداد سال ۱۴۰۲ آغاز شده و آبرسانی به ۵۱۱ روستا با اعتباری حدود ۲ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان در دست اجراست. این پروژهها در ۶ شهرستان شرقی استان توسط شرکت آبفا و در هشت شهرستان غربی و اورامانات توسط قرارگاه خاتمالانبیا اجرا میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت سیاستگذاری در اجرای طرحها، تصریح کرد: اولویت نخست، آبرسانی به روستاهای دارای تنش آبی شدید و روستاهایی است که فاقد هرگونه تأسیسات آبرسانی بودهاند. همچنین در گام بعدی، روستاهایی که با هزینه و زمان کمتر میتوانند وارد مدار بهرهبرداری شوند، در دستور کار قرار گرفتهاند.
وی گفت: با این سیاستگذاری، استان کرمانشاه توانسته است در اجرای پروژههای آبرسانی روستایی پیشرو باشد و برخلاف برخی استانها، هیچ پروژهای بدون تعیین تکلیف منابع آب آغاز نشده است.
داودی از اختصاص ۲۴۳ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای آبرسانی روستایی در سال جاری خبر داد و افزود: با حمایت استاندار کرمانشاه و مصوبات دولت، روند تخصیص اعتبارات سرعت گرفته و انتظار میرود تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ بخش عمدهای از پروژهها به بهرهبرداری برسد.
وی یادآور شد: استان کرمانشاه با داشتن بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ روستای دارای سکنه، یکی از استانهای پرجمعیت روستایی کشور است و تکمیل پروژههای آبرسانی در این استان نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی مردم خواهد داشت.