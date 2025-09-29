پخش زنده
کارشناس هواشناسی: هوای استان مازندران تا پایان هفته، ابری و بارانی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز دوشنبه ۷ و فردا سهشنبه ۸ مهرماه جو استان پایدار است و آسمان نیمه ابری را در استان خواهیم داشت، برای بعد از ظهر امروز احتمال بارشهای پراکنده و ناچیز فقط در شهرهای غربی استان وجود دارد.
فرجی افزود: فردا سهشنبه ۸ مهر ابتدا جو استان پایدار است، اما از عصر فردا با نفوذ توده هوای خنک انتظار داریم بارندگی از سمت غرب استان شروع شود بنابراین برای سهشنبه شب خصوصاً روز چهارشنبه و با مقدار کمتر برای روز پنجشنبه عمدتا" آسمان استان ابری و خنک همراه با بارندگی در کل استان خواهد بود.
وی تصریج کرد: روز چهارشنبه بارشها زیاد است که ممکن است باعث آبگرفتگی معابر عمومی و پرآب شدن حجم آب رودخانهها بشود.
کارشناس هواشناسی مازندران گفت: روز پنجشنبه بارشها کمتر خواهد شد و روز جمعه هم پیش بینی میشود بارشها بصورت پراکنده و ناچیز باشد.
به گفته فرجی دریا امروز مواج است و برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست.