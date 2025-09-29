با توجه به وزش تند بادها شمال خلیج فارس در روزهای آینده مواج و طوفانی است.

هشدار به صیادان، شمال خلیج فارس مواج است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ با بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز تا روز پنجشنبه سرعت وزش باد‌ها در مناطق غربی، جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و بخش‌هایی از مرکز استان در حد متوسط و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گردوخاک‌های محلی و موقتی طی ساعاتی از بعد از ظهر‌ها در این مناطق وجود دارد.

شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود.

تا روز چهارشنبه تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست سپس پایان هفته کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته رامشیر، بندرماهشهر و امیدیه با دمای ۴۲ درجه و ایذه با دمای ۱۵.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.