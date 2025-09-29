به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الاسلام براتی زاده در حاشیه نشست ستاد دیه استان گفت: تعداد ۱۳۴ مددجوی مرتکب جرائم غیرعمد و یا دارای محکومیت‌های مالی در بند (شامل ۱۲۸ مرد و ۶ زن) با بدهی معادل ۲۱۲ میلیارد تومان از ابتدای سال جاری تاکنون از زندان‌های استان آزاد شدند.

وی افزود: در نتیجه تلاش‌های انجام شده از سوی ستاد دیه استان مبلغ ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان از کل بدهی اعلام شده، از طریق منابع مختلف از جمله کمک‌های مالی ستاد دیه و حمایت‌های افراد خیر و نیکوکار تأمین گردید و با لحاظ گذشت شکات و محکوم له در قبال مبلغ ۱۳۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و نیز پذیرش اعسار محکوم علیهم مجموعا در قبال مبلغ ۵۵ میلیارد تومان و بعلاوه اعطاء تسهیلات بانکی ۳ میلیارد تومانی و همچنین با در نظر گرفتن مبلغ ۴ میلیارد تومان آورده مددجویان فی المجموع موجباتی فراهم شد که تعداد ۱۳۴ محکوم مالی در بند در سال جاری (تا کنون) ضمن رهایی از بند به آغوش گرم خانواده‌های خود برگشتند.