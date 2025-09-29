به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره مخابرات شهرستان مهاباد گفت: پس از رفع خرابی کابل فیبر نوری در روستا‌های ابراهیمه و سلیم ساغول ارتباط مشترکین این روستا‌ها برقرار شد.

نیلوفری، با قدردانی از تلاش بی‌وقفه همکاران واحد فیبر نوری، در راستای ارائه خدمات پایدار و مطمئن به مشتریان افزود: عملیات رفع خرابی کابل فیبر نوری در مسیر روستا‌های ابراهیمه و سلیم ساغول شهرستان مهاباد باموفقیت به پایان رسید و ارتباط تلفنی و اینترنتی مشترکین این مناطق به حالت عادی بازگشت.

وی اظهارکرد: ارتباط مخابراتی مشترکین روستا‌های ابراهیمه و سلیم ساغول شهرستان مهاباد به دلیل آسیب دیدگی کابل فیبر نوری با اختلال مواجه شده بود که پس از انجام عملیات فنی و با تعویض کابل آسیب دیده و ایجاد مفصل جدید، مجدداً برقرار شد.