خرابی کابل فیبر نوری دو روستای شهرستان مهاباد رفع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره مخابرات شهرستان مهاباد گفت: پس از رفع خرابی کابل فیبر نوری در روستاهای ابراهیمه و سلیم ساغول ارتباط مشترکین این روستاها برقرار شد.
نیلوفری، با قدردانی از تلاش بیوقفه همکاران واحد فیبر نوری، در راستای ارائه خدمات پایدار و مطمئن به مشتریان افزود: عملیات رفع خرابی کابل فیبر نوری در مسیر روستاهای ابراهیمه و سلیم ساغول شهرستان مهاباد باموفقیت به پایان رسید و ارتباط تلفنی و اینترنتی مشترکین این مناطق به حالت عادی بازگشت.
وی اظهارکرد: ارتباط مخابراتی مشترکین روستاهای ابراهیمه و سلیم ساغول شهرستان مهاباد به دلیل آسیب دیدگی کابل فیبر نوری با اختلال مواجه شده بود که پس از انجام عملیات فنی و با تعویض کابل آسیب دیده و ایجاد مفصل جدید، مجدداً برقرار شد.