این درخت کهنسال به عنوان یکی از نمادهای طبیعی و فرهنگی شهرستان خفر در استان فارس است که در فهرست آثار طبیعی ملی ایران ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خفر ، از اجرای طرح حفاظتی از درخت تاریخی سرو مسجد کهنه روستای کراده این شهرستان خبر داد.
علیاصغر طاهری باباناری گفت: این درخت کهنسال به عنوان یکی از نمادهای طبیعی و فرهنگی شهرستان خفر شناخته شده و در فهرست آثار طبیعی ملی ایران به شماره ۱۱۷۹ به ثبت رسیده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خفر افزود : این طرح با اعتبار سه میلیارد ریالی از محل اعتبارات دهیاری روستای کراده تأمین شده و در مراحل اجرایی قرار دارد. هدف اصلی از اجرای این طرح، افزایش طول عمر درخت، حفاظت از اکوسیستم پیرامونی و ارتقای سطح آگاهی جامعه درباره اهمیت حفظ میراث طبیعی است.
طاهری باب اناری در تشریح اهمیت این درخت گفت: درختان کهنسال شهرستان خفر، گواهی زنده بر گذر تاریخ و تحولات طبیعی این منطقه هستند. این درختان به عنوان منابعی با ارزش ژنتیکی و فرهنگی، نقش مهمی در حفظ میراث طبیعی و معنوی جامعه دارند.
وی ضمن تاکید بر اهمیت طبیعی درخت سرو مسجد کهنه افزود : حفظ آن جزء اولویتهای میراثفرهنگی شهرستان به شمار میرود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خفر همچنین به اهمیت شناسایی و حفاظت از محیط زیست طبیعی و فرهنگی در راستای توسعه پایدار تأکید کرد و گفت: بحرانهای زیستمحیطی جهانی ضرورت نگاه واقعبینانه سیاستگذاران و مشارکت نهادهای مردمی و تخصصی را برجسته میکند. حفاظت از مناظر طبیعی و پدیدههای گیاهی و جانوری ارزشمند، بخشی از سیاست فرهنگی کشور است که باید با رویکردی جامع دنبال شود.
این اقدام در راستای حفظ و احیای میراث طبیعی شهرستان خفر، گامی مؤثر در راستای تداوم حفاظت از ارزشهای تاریخی و طبیعی منطقه به شمار میرود.